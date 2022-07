E' di un anziano che si occupava della cura del campo il corpo trovato parzialmente ustionato dai vigili del fuoco mentre domavano un incendio di sterpaglie in un appezzamento di terra a Trezzo d'Adda, nel Milanese. Sulle cause della morte stanno indagando i carabinieri ma non si esclude un incidente o un malore. Lo riferisce l'Ansa.