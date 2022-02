Incendio in abitazione, 83enne muore carbonizzata a Milano

Morta donna accumulatrice seriale in un incendio

Una donna di 83 anni e' morta per un incendio divampato nella sua abitazione al quartiere Ortica di Milano. Verso le 10, la Polizia di Stato e' intervenuta in via Massimiano 21/A, dove i Vigili del Fuoco stavano lavorando dopo aver ricevuto una segnalazione di fumo provenire da una abitazione. Durante l'operazione per lo spegnimento e' stato trovato il corpo ormai carbonizzato dell'anziana. La vittima dell'incendio - stando a quanto riferito dalla questura - era un'accumulatrice seriale e si ritiene plausibile che, per un incidente domestico, il materiale in casa abbia alimentato l'incendio. Il pm di turno ha disposto che la salma venga affidata all'autorita' sanitaria.