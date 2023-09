Incendio in un appartamento a Milano: evacuato lo stabile

Un incendio e' divampato nella notte intorno alle 3.30 a Milano all'interno di un appartamento in zona Maciachini. I Vigili del Fuoco, intervenuti con tre squadre, hanno domato le fiamme. E' rimasto illeso il proprietario di casa dell'abitazione al secondo piano del civico 72 di via Gioacchino Murat 72. In un primo momento a scopo precauzionale i pompieri avevano evacuato lo stabile di cinque piani. Dopo le operazioni di messa in sicurezza dell'immobile e di bonifica, alle 7.30 i condomini sono stati fatti rientrare nelle rispettive abitazioni.