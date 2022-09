Incendio in un capannone a Gessate: 5mila Pos inutilizzabili

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per un incendio divampato in un capannone di Gessate, in provincia di Milano, in via Monza 100, presso la ditta CSC Italia, azienda di riferimento per banche medio-piccole nella fornitura di servizi qualificati su terminali P.O.S. L'incendio - fanno sapere i pompieri - si è sviluppato intorno alle ore 4.30. Sono intervenute 7 squadre dei vigili del fuoco. Rilevati danni: sono infatti inutilizzabili i circa 5mila pos custoditi all'interno del capannone, nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino al mattino.