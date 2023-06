Incendio in un centro massaggi a Milano, leggere ustioni per la proprietaria

Incendio in un centro massaggi di Milano: le fiamme sono divampate attorno alle 9 di oggi, venerdì 9 giugno, dal locale sito in viale Tunisia 23. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco e dalla palazzina di 6 piani dove si trova il centro massaggi sono state evacuate le 5 persone presenti all'interno per precauzione. La proprietaria del locale si è leggermente ustionata. Ancora da chiarire le cause del rogo, contenuto prima che potesse allargarsi al bar accanto.