Incendio in una palazzina a Milano, decine di evacuati

Un incendio si è sviluppato in una palazzina nella zona di San Siro a Milano. Al momento non si ha notizia di feriti gravi ma sarebbero alcune decine le persone da evacuare. Sul posto, in via Paravia 77, sono subito arrivati i Vigili del fuoco con cinque squadre e diverse ambulanze, che stanno valutando alcuni intossicati. L'allarme è giunto intorno alle 18, dopo che le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano.



