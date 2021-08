Incendio a Milano, custode a pm: luce staccata in casa 15esimo piano



Era staccata la luce nell'appartamento al 15esimo piano della "Torre dei Moro" dove vi sarebbe originato il principio d'incendio che domenica pomeriggio ha poi devastato l'edificio di via Antonini 22 a Milano. A dirlo e' stato il custode del grattacielo sentito come testimone dagli inquirenti che ha spiegato di essere entrato nell'abitazione cinque giorni per innaffiare le piante dal momento che l'inquilino era partito per le vacanze. Ieri sera i Vigili del fuoco hanno effettuato un primo rapido sopralluogo nell'appartamento che sara' ripetuto anche oggi nonostante nei piani alti del palazzo nella notte si siano riattivati dei piccoli focolai.



Incendio Milano: primi atti a pm,aperto fascicolo contro ignoti



Con l'arrivo delle relazioni degli agenti dell'Ufficio Volanti della Questura di Milano, i primi a intervenire al grattacielo di via Antonini 22, e' stato formalmente aperto dalla Procura di Milano un fascicolo sull'incendio con l'ipotesi di reato di disastro colposo a carico di ignoti. Tra i prossimi passaggi dell'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Marina Petruzella, ci sara' l'acquisizione dell'ingente documentazione tecnica relativa al palazzo costruito nel 2006. Tra i primi atti gia' in possesso degli specialisti del Nucleo investigativo antincendi dei Vigili del Fuoco i registri di revisione e di manutenzione del grattacielo.







