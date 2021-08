Incendio Milano, la procura indaga per disastro colposo



La procura di Milano ha aperto un'indagine per disastro colposo a carico di ignoti per il rogo di via Antonini. Lo riferisce all'AGI il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano che coordina le indagini assieme al sostituto Pasquale Addesso. I due magistrati hanno effettuato un sopralluogo.



L'edificio e' stata sequestrato anche perche', sottolinea Siciliano, "ora la priorita' e' mettere il sicurezza il palazzo". Al momento, aggiunge, e' prematuro fare ipotesi sulle cause del rogo. Nel frattempo prosegue il lavoro dei vigili del fuoco che stanno trovando difficolta' a ispezionare alcuni appartamenti perche' le porta sono blindate.