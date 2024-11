Milano, incendio nella notte: appartamento in fiamme a Calvairate

Un devastante incendio ha scosso la tranquillità della zona Calvairate a Milano nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 novembre. Intorno alle 22.30, le fiamme hanno avvolto il tetto di una mansarda in ristrutturazione al civico 5 di via Farsaglia. Il rogo, visibile a grande distanza, ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, accorsi con diversi mezzi.

Cause ancora da chiarire, operazioni fino all’alba

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente, ma le operazioni di spegnimento sono state lunghe e complesse. I pompieri hanno lavorato incessantemente per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, completando le operazioni solo alle 5.30 del mattino. Le cause dell’incendio restano ancora da accertare, mentre gli inquirenti stanno conducendo approfondimenti per chiarire l’origine del disastro.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO