Inchiesta 'Lobby nera', Usuelli dona un pacco alimentare a Bastoni. VIDEO

Inchiesta 'Lobby nera', Usuelli dona un pacco alimentare a Bastoni

Un pacco alimentare per il consigliere regionale della Lega Max Bastoni dopo l'inchiesta 'Lobby nera' di Fanpage e, appeso al pacco, il volantino con la scritta "alle prossime regionali fatti i pacchi tuoi": la protesta è stata portata nell'Aula del Consiglio regionale da Michele Usuelli (+Europa). "Non tocca a me contestare ipotesi di reato per finanziamento illecito dei partiti, sarà eventualmente la Magistratura a farlo e neppure sono stupito della congruità tra l'estrema destra e i miei colleghi o ex colleghi Bastoni e Sardone, vicinanza che, peraltro, almeno Bastoni ha sempre rivendicato", ha detto Usuelli. "Ciò che invece mi indigna profondamente - ha proseguito - è che queste persone si siano permesse di andare a prendere gratis i pacchi alimentari per i poveri dal Banco Alimentare e, dopo averci affisso un loro volantino elettorale, hanno scelto di distribuirli solo agli italiani, violando quindi lo statuto del Banco Alimentare". Bastoni non era presente in Aula al Pirellone e Usuelli ha quindi lasciato il pacco - fatto subito rimuovere dal presidente dell'Aula Alessandro Fermi - sui banchi della Lega".