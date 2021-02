Inchiesta Atm: risolti contratti con sette fornitori

Sono stati risolti sette contratti che erano in corso con fornitori di Atm coinvolti nell'indagine per il giro di appalti truccati per i lavori di manutenzione delle linee della metropolitana che nel giugno scorso ha portato all'arresto di 13 persone, tra cui il dirigente Paolo Bellini. Lo ha riferito il direttore generale di Atm Arrigo Giana nel corso dell'audizione in commissione comunale Mobilità e Antimafia di ieri pomeriggio. "Delle 16 aziende citate a diverso titolo, ce ne sono nove che erano al momento fornitori di Atm e che avevano contratti in essere. - ha spiegato Giana - Abbiamo risolto sette contratti che erano in corso in quel momento, abbiamo avviato ed escluso da gare in corso due soggetti e i fornitori, dove possibile, sono stati tutti allontanati".

"Si tratta di soggetti che sono fornitori o di materiali o di prestazioni di cui l'azienda non poteva privarsi pena rischio di interruzione del servizio o di mancati presidi di elementi di sicurezza", ha aggiunto Giana. Tra queste tre c'e' la gara che era finita sotto la lente della Procura sul segnalamento della metropolitana M2 aggiudicata a Siemens. Atm aveva chiesto ad Anac il commissariamento ma l'autorita' anti corruzione ha ritenuto che non ci fossero le condizioni. Per quanto riguarda il personale di Atm coinvolto di fatto "otto persone erano coinvolte e otto persone per quello che ci riguarda vengono licenziate, se una persona ha ritenuto di dimettersi prima per evitare di dover affrontare il procedimento disciplinare e una eventuale causa attiene alla sua liberta'", ha concluso.

Atm sta impugnando inoltre la decisione del consiglio di disciplina dell'azienda che non ha voluto che uno degli operai coinvolti venisse licenziato. E Giana spera di poter avviare eventuali azioni di risarcimento nei confronti dei fornitori che hanno arrecato danno all'azienda.