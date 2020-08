Inchiesta camici, mozione sfiducia a Fontana: Italia Viva non la firma

In base a quanto riportato da La Repubblica, tra le forze di opposizione in Regione Lombardia, solo Italia Viva non ha firmato la mozione di sfiducia nei confronti di Attilio Fontana per il caso della fornitura di camici dell'azienda del cognato. Oggi verrà presentato il documento all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, a farlo sarà Dario Violi (M5S). La mozione verrà poi votata in aula a settembre. Il documento è stato sottoscritto tutti i gruppi di opposizione, comprese Azione e Più Europa, ma non Italia Viva. I rappresentanti del partito di Renzi al Pirellone continuano così a dimostrare una certa linea 'morbida' nei confronti del centrodestra. Atteggiamento che non è passato inosservato già in altre occasioni e che ha creato non poche polemiche nei confronti di Patrizia Baffi (IV), particolarmente vicina ai vertici regionali. Baffi si era dimessa dal ruolo di presidente della Commissione d'Inchiesta Covid in Lombardia proprio perché contestata dalle opposizioni per questa vicinanza.