Inchiesta camici, perquisizioni nella società del cognato di Fontana

La Guardia di Finanza di Milano ha effettuato nel tardo pomeriggio di ieri perquisizioni nella sede della societa' Dama spa, di cui e' titolare Andrea Dini, il cognato di Attilio Fontana, nell'ambito dell'inchiesta sulla fornitura di camici. Lo si apprende da fonti investigative. L'attivita' del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e' mirata, su delega dei pm, coordinati dall'aggiunto Maurizio Romanelli, alla ricerca di documenti relativi alla mancata consegna dei 25mila (su75mila) camici commissionati dalla Regione a Dama spa, di cui ha una quota anche la moglie del presidente della Regione. Sarebbe questo, secondo gli inquirenti, il danno all'ente provocato dalla condotta di Fontana e del cognato in relazione al reato di 'frode in pubbliche forniture. Gli inquirenti, secondo quanto riporta Luigi Ferrarella sul Corriere oggi, sono andati in particolare alla ricerca di chat, messaggi e conversazioni tra Andrea Dini e Fontana intercorse a maggio.

Approfondimenti anche sul conto alle Bahamas

Ma sono in corso da parte della magistratura milanese anche approfondimenti sul conto legato a un trust costituito nel 2005 alle Bahamas dalla madre anziana di Attilio Fontana e sul quale e' confluito il patrimonio di un precedente trust, datato 1997 e sempre con sede a Nassau. Un 'tesoro' di 5,3 miloni di euro che il Presidente lombardo ha ereditato e nel 2015 ha 'scudato' e depositato su un conto in Svizzera di cui, fino a quando non e' emerso nell'inchiesta della Procura, non si sapeva nulla. I pm, attraverso la documentazione acquisita, stanno passando al setaccio le movimentazioni di quel conto collegato al trust "Montmellon Valley Inc." Per quanto riguardi il conto alla Bahamas, intervistato da Repubblica il governatore aveva recentemente detto che non era attivo "penso almeno dalla metà degli anni '80", ma come riferisce invece la newsletter online Domani, sarebbe stato operativo con variazioni della somma in esso depositato almeno sino al 2013.