Inchiesta camici, sentito un teste pro Fontana

Nelle indagini difensive depositate dalla difesa di Attilio Fontana in procura a Milano, e' stato sentito, a quanto apprende l'AGI, anche "un uomo dell'entourage della Regione Lombardia", la cui testimonianza confermerebbe la tesi del presidente della Regione di non avere responsabilita' a livello giudiziario nella vicenda della fornitura dei camici. Il codice da' la possibilita' agli indagati di svolgere, in parallelo a quelle dell'accusa, indagini difensive e la difesa del presidente leghista ha intenzione di sfruttare appieno questa chanche.

"Quello depositato oggi - chiarisce Fontana - e' il primo atto di indagini difensive, cui ne seguiranno altri, volte a dimostrare l'estraneita' di Fontana ai reati, da lui sempre ribadita". Fontana e' accusato di 'frode in pubbliche forniture' perche' avrebbe arrecato un danno agli interessi dei cittadini lombardi concorrendo alla mancata consegna di una parte (25mila 'pezzi') della fornitura dei presidi sanitari commissionata dalla centrale regionale 'Aria' alla societa' 'Dama' del cognato Andrea Dini. Domani, e' previsto un incontro tra il legale di quest'ultimo, Giuseppe Iannacone, e il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli.Tema del confronto potrebbe essere anche un'eventuale disponibilita' da parte del cognato di Fontana a 'rinunciare' alla proprieta' dei 25mila camici, nel frattempo sequestrati dalla Guardia di Finanza, per donarli alle strutture ospedaliere a cui erano destinati.