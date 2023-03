Inchiesta Covid, il procuratore: "Insufficiente valutazione del rischio"

C'è stata una "insufficiente valutazione di rischio". Lo ha spiegato, ai microfoni di Radio24, il procuratore di Bergamo Antonio Chiappani parlando dell'inchiesta sulla gestione della pandemia Covid, chiusa a carico, tra gli altri, dell'ex premier Giuseppe Conte e dell'ex ministro Roberto Speranza. "Il nostro scopo - ha detto - era quello di ricostruire cosa è successo e di dare una risposta alla popolazione bergamasca che è stata colpita in un modo incredibile, questa è stata la nostra finalità, valutare se un'accusa può essere mantenuta come noi valutiamo di fare proprio per questa insufficiente valutazione di rischio".

Covid nella Bergamasca, il procuratore: "Contestiamo l'epidemia colposa"

"Noi abbiamo contestato l'epidemia colposa e questo è un reato", ha aggiunto il procuratore di Bergamo intervenendo ad Agorà . "Il lavoro che è stato fatto è mastodontico" ha spiegato ricordando che sono state ricostruite le vite di tante persone, valutate "migliaia di mail, sms" e ci sono state "tre consulenze durate oltre un anno". "La nostra scelta - ha aggiunto Chiappani - è stata quella di offrire tutto il materiale raccolto ad altri occhi, che saranno quelli di un giudice, di un contraddittorio con i difensori perché è giusto che la ricostruzione la diano gli interessati e da tutto questo ricavare l'esperienza non solo di carattere giudiziario, ma anche scientifico, amministrativo" quindi "una lezione, una grandissima riflessione". La speranza del procuratore è che "al di là delle accuse, delle polemiche che senz'altro ci saranno" questo sia "uno strumento di riflessione".

Il procuratore di Bergamo: "Il piano pandemico andava attuato"

"Il nostro problema è stato sì quello del mancato aggiornamento del piano pandemico, e questo riguardava un lato ministeriale, ma anche la mancata attuazione di quegli accorgimenti preventivi che già erano previsti nel piano antinfluenzale comunque risalente al 2006". Lo ha chiarito il procuratore di Bergamo Antonio Chiappani, ai microfoni di Radio24, a proposito del tema del piano pandemico, uno dei capitoli dell'inchiesta sulla pandemia di Covid, appena chiusa

Covid, il procuratore: "In tre anni neanche una commissione parlamentare"

E' stato un "lavoro mastodontico" quello della Procura di Bergamo nell'inchiesta sulla gestione della pandemia di Covid. "Ci abbiamo impiegato tre anni ma mi risulta - ha detto il procuratore Antonio Chiappani a Agorà su Rai 3 - che non sia stata ancora neanche iniziata una commissione parlamentare. Noi in tre anni abbiamo fatto un'inchiesta". Il lavoro ha incluso "ricostruire centinaia di vite, un insieme non solo di provvedimenti ma migliaia di mail e sms, tre consulenze durate oltre un anno - ha elencato - ricostruire tutti i rapporti anche di natura estera (ricordo il discorso dell'Oms, della mancata attuazione e aggiornamento del piano pandemico), ricostruire tutte le attività da parte delle amministrazioni". "Noi siamo in Lombardia - ha concluso - quindi anche delle singole amministrazioni lombarde: non è un gioco".