Inchiesta di Bruxelles: la condanna della Camera del lavoro di Milano

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Dopo l'inchiesta della Procura belga sulle presunte attività illecite di alcuni esponenti del parlamento europeo, la Camera del lavoro di Milano ha diffuso questa nota: "Alla luce delle notizie relative all’inchiesta di Bruxelles apprese dagli organi di stampa in questi giorni, la Camera del Lavoro di Milano esprime sdegno per la gravità dei fatti denunciati, in merito ai quali sarà compito della magistratura e dei tribunali accertare le responsabilità. Siamo convinti che i diritti dei Lavoratori e le battaglie per la difesa, la dignità e promozione del lavoro non possono essere oggetto di scambi di qualsivoglia natura. La Camera del Lavoro di Milano e tutta la Cgil continueranno nel loro impegno a favore delle Lavoratrici e dei Lavoratori per la difesa dei loro diritti e per il miglioramento delle loro condizioni".