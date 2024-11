Inchiesta dossieraggi: al via l'interrogatorio di Del Vecchio jr

Oggi pomeriggio Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del compianto fondatore di Luxottica, affronterà un interrogatorio nell’ambito dell’indagine milanese sui presunti accessi abusivi a sistemi informatici. Il 29enne, al centro di un’inchiesta che lo vede accusato di concorso in dossieraggi illeciti, ha chiesto di essere ascoltato dai magistrati per chiarire la sua posizione. L’interrogatorio, contrariamente alla prassi, non si terrà presso il Palazzo di Giustizia ma in una caserma dedicata alle indagini.

Secondo l’avvocato Maria Emanuela Mascalchi, che difende Del Vecchio, le accuse mosse sarebbero prive di fondamento, e il suo assistito potrebbe addirittura configurarsi come vittima di quanto ipotizzato dagli inquirenti. Durante una recente perquisizione, infatti, non sarebbero emersi elementi compromettenti a suo carico. Il caso, che ha destato molta attenzione mediatica, è ora in una fase cruciale e Del Vecchio punta a dimostrare la propria estraneità ai fatti.

Dati rubati: le indagini proseguono

L’indagine, che ha coinvolto diverse figure di spicco, si concentra su presunte violazioni informatiche e pratiche illecite di raccolta dati. La scelta di Del Vecchio di collaborare attivamente con i magistrati, richiedendo lui stesso l’interrogatorio, rappresenta un passo deciso nella direzione di chiarire la sua posizione.

Le parole del legale evidenziano come, al momento, non vi siano prove sostanziali che colleghino l’imprenditore ai presunti reati. “La posizione di Del Vecchio appare più quella di una persona offesa che di un responsabile,” ha dichiarato l’avvocato Mascalchi, ribadendo la determinazione del suo assistito a collaborare con la giustizia per fare piena luce sul caso.