Inchiesta Milano, indagato per corruzione anche il presidente di Federterme

Inchiesta Milano, indagato anche il presidente di Federterme

Tra gli indagati nell'inchiesta milanese, che ha portato all'arresto di un generale dei carabinieri, ora sospeso, e di un imprenditore, figura, da quanto si è saputo, anche il presidente di Federterme, Massimo Caputi. Caputi, in particolare, è accusato di corruzione in uno dei tanti capitoli dell'inchiesta, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf e coordinata dal pm Paolo Storari, che riguardano il dirigente del Ministero delle Infrastrutture Lorenzo Quinzi, indagato anche lui. Da quanto si è appreso, infatti, a Caputi viene contestato di aver ricevuto, attraverso Quinzi, un finanziamento da circa 700mila euro per le terme di Chianciano e in cambio avrebbe assunto, stando alle indagini, un'amica di Quinzi.

Le accuse: traffico di influenze illecite e corruzione

Nell'inchiesta si ipotizzano i reati di traffico di influenze illecite, corruzione, emissione di fatture inesistenti e turbata liberta' degli incanti. Indagato anche il capo-dipartimento del ministero delle Infrastrutture. L'ordinanza di arresti domiciliari è a carico di Oreste Liporace, comandante dei carabinieri del secondo reggimento allievi, marescialli, brigadieri di Velletri (Roma) per corruzione, turbativa e false fatture su un appalto da quasi 700mila euro per servizi di pulizia della caserma affidato, fino al 2021, all'impresa Fabbro. Stando all'ordinanza del gip Domenico Santoro, il generale sarebbe stato corrotto con 22mila euro, borse di lusso, noleggi auto, biglietti per lo stadio Olimpico e per la Scala di Milano.