Inchiesta San Matteo-Diasorin, GdF da Fontana per copia contenuto cellulare

Come riportato da Askanews, i militari della Guardia di Finanza di Pavia si sono presentati nell'abitazione del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, per effettuare copia forense del cellulare del governatore. Il blitz, scattato in mattinata, è stato disposto dalla Procura di Pavia che indaga sull'accordo siglato tra Diasorin e l'ospedale San Matteo per lo sviluppo dei test sierologici durante la fase più critica dell'emergenza Covid. Le Fiamme Gialle hanno effettuato copia forense anche del cellulare di Giulia Martinelli, segretaria di Fontana ed ex compagna di Matteo Salvini. Fontana e Martinelli non risultano indagati. Sotto inchiesta ci sono otto persone, tra cui il presidente, il direttore generale, il direttore scientifico e il responsabile del laboratorio di Virologia molecolare del San Matteo oltre che l'amminstratore delegato della multinazionale vercellese. Le accuse contestate a vario titolo soo peculato e turbata libertà nella scelta del contraente.

L'avvocato di Fontana: atto di dubbia costituzionalita'

"Il presidente Fontana non e' indagato, ha subito una perquisizione presso terzi. Non gli e' stato sequestrato nulla, e' stata effettuata copia del contenuto del cellulare", dichiara l'avvocato del governatore lombardo, Iacopo Pensa, in merito all'operazione della Gdf . "E' grave, pero', - sottolinea l'avvocato - che la perquisizione sia avvenuta con modalita' non pertinenti alle finalita' dell'operazione, con un decreto non circostanziato ma applicabile a chiunque e con evidenti criticita' di carattere costituzionale, vista la ovvia presenza di conversazioni di carattere istituzionale nel cellulare del presidente Fontana". Secondo Pensa "sarebbe stato sufficiente un invito a fornire i dati telefonici per raggiungere il medesimo risultato investigativo". "Valuteremo l'opportunita' di impugnare il provvedimento per una verifica giurisdizionale sulla correttezza formale e sostanziale dell'atto disposto", conclude il legale.