Inchiesta tangenti: pm chiede di archiviare Fontana da accusa abuso ufficio

La Procura di Milano ha chiesto di archiviare la posizione del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nell'inchiesta 'Mensa dei poveri" in cui era accusato di abuso d'ufficio. "All'esito di un'articolata indagine consistita nell'escussione di numerosi testimoni, in acquisizioni documentali e nel conferimento di un incarico peritale - si legge in una nota firmata dal procuratore Francesco Greco - i pm titolari dell'indagine 'Mensa dei Poveri' hanno in data odierna formulato richiesta di archiviazione nei confronti del Presidente della Regione Attilio Fontana, iscritto nel maggio dello scorso anno per il reato di abuso d'ufficio in relazione alla vicenda relativa alla nomina tra i componenti esterni dell'Unita' Tecnica del Nucleo di Valutazione dell'ex collega di studio Luca Marsico". Ora tocchera' a un gip valutare se accogliere o meno la richiesta di archiviazione nei confronti del presidente della Regione Lombardia.