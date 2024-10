Inchiesta ultrà, il figlio di Dell'Utri socio di "Sandokan": lo aiutò nella fuga dall'Old Fashion

C'è anche Marco Dell'Utri, figlio dell'ex fondatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, fra gli imprenditori in affari con i capi ultras del Milan. Secondo quanto riferisce Francesco Floris per LaPresse, è quanto emerge dagli atti del secondo filone d'inchiesta della Procura di Milano sul tifo organizzato che la scorsa settimana ha portato in carcere il braccio destro di Luca Lucci, Daniele Cataldo, per associazione a delinquere e per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli del 12 aprile 2019 di via Cadore.

Dell'Utri jr sarebbe "socio in affari", si legge in un'informativa della squadra mobile consegnata ai pm Paolo Storari e Sara Ombra e nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Cataldo disposta sabato dal gip Domenico Santoro, di Giancarlo Lombardi detto 'Sandokan', lo storico leader del gruppo 'Guerrieri Ultras' e "socio fraterno" di Lucci (capo della curva sud) fino al 2018, quando i due hanno cominciato una faida per contendersi la leadership del tifo organizzato milanista. È all'interno di questa lotta che nella notte fra l'11 e il 12 gennaio 2024 otto uomini di Lucci organizzano una spedizione punitiva contro 'Sandokan'. Fra loro ci sono Cataldo, il fratello Francesco Lucci, Marco 'Pacio' Pacini e il già organizzatore di concerti per Fedez, Hagag Islam.

La rissa all'Old Fashion ed il ruolo di Dell'Utri jr

Hanno individuato Lombardi nella discoteca Old Fashion di Milano dove si trova assieme a uno dei figli di Nazzareno Calajò, il boss della Barona arrestato e condannato per droga e acerrimo nemico della banda Lucci. 'Sandokan' riesce a "scappare" facendosi "scudo" dei buttafuori e grazie all'intervento di "altri soggetti" che intervengono in suo favore. Fra questi - annota la mobile - Marco Jacopo Alessandro Dell'Utri, imprenditore 43enne nato in Svizzera, attivo nel settore musicale e cinema, e figlio dell'ex senatore.

La mattina successiva gli uomini di Lucci vengono intercettati. "E' un fratello per me, io non sapevo niente", riferiscono le parole di Dell'Utri jr al capo della sud, dopo avergli spiegato come mai l'aggressione a Lombardi è andata a vuoto. Loro gli avrebbero risposto: "Non ti stiamo né minacciando né dicendo che non devi più vederlo" ma "con tutta la gente che c'è a Milano con cui potevi fare la società ti sei scelto proprio un... di merda". "Dell'Utri poi lo becco io - sbotta Lucci durante la conversazione - Glielo dico: 'guarda che sei ti becco in giro con lui ('Sandokan' Lombardi ndr), spacco te e spacco lui, me ne sbatto i coglioni. Io una volta te lo dico, poi la seconda spacco pure a te".