Inchiesta ultrà: il nerazzurro Zanetti al banco degli interrogatori

Oggi, Javier Zanetti, storico capitano e attuale vicepresidente dell'Inter, sarà ascoltato dagli investigatori nell'ambito dell’inchiesta milanese "Doppia Curva" che ha portato all’arresto di 19 membri legati ai gruppi ultrà di San Siro. Questo scandalo ha sollevato un polverone nel mondo del calcio, rivelando pressioni significative esercitate dai gruppi di tifosi sui club. L'attenzione si concentra su Zanetti, il cui nome è emerso in intercettazioni in cui il capo ultrà Marco Ferdico affermava di avere informazioni dal vicepresidente riguardo la presenza di funzionari di polizia che osservavano la curva. Inoltre, risulta che l'ex capitano fosse coinvolto in discussioni sui biglietti per la finale di Champions, che ha visto l’Inter affrontare il Manchester City.

Il dibattito infuocato continua: biglietti e pressioni tra club e ultrà

La testimonianza di Zanetti non è l'unica ad esser stata attesa in questo delicato caso. Mercoledì, anche Simone Inzaghi è stato ascoltato dagli investigatori in merito alla pressione degli ultrà per ottenere più biglietti, chiarendo che non si era sentito minacciato. Le intercettazioni hanno rivelato uno scambio di comunicazioni tra Ferdico e il tecnico dell’Inter, riguardo alle richieste di biglietti per la finale di Champions League. Ferdico ha esposto le sue lamentele sul numero limitato di biglietti riservati alla Curva Nord, mentre Inzaghi ha risposto di aver fatto il possibile per garantire la presenza dei tifosi in una partita cruciale, portando all'assegnazione di 1.500 biglietti. Ma la vicenda non finisce qua, nei prossimo giorni anche il capitano del Milan Davide Calabria sarà ascoltato dagli investigatori.