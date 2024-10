Inchiesta ultra, Sala: "Dobbiamo capire se Milan e Inter sono in condizione di gestire San Siro"

"Abbiamo fatto come Comune un accesso agli atti perché vogliamo sapere se ci sono aspetti che possono riguardare noi come soggetti che hanno avuto un danno". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando l'inchiesta che ha coinvolto con 19 arresti i vertici delle Curve di Inter e Milan. "Noi di fatto stiamo affidando qualcosa che è nostro", cioè lo stadio, "a qualcun altro - ha aggiunto Sala -. Dobbiamo sapere se questo qualcun altro è in condizione di gestirlo. Il Comune per questo è parte in causa", e quel qualcuno "in questo momento deve dimostrare, come dicono i pm, di poter gestire".

L'eventuale commissariamento di Milan e Inter non influirebbe sul dialogo per il nuovo stadio

Sala non pensa comunque che un eventuale commissariamento delle squadre possa influire nel dialogo sul nuovo stadio. "Rispetto all'ipotesi commissariamento, ricordiamo che noi abbiamo avuto per un certo momento la Fiera in condizioni analoghe - ha concluso - e oggi è in una situazione splendida. Per cui ci si passa attraverso i problemi".

Sala: "Situazione da raddrizzare rapidamente"

"Molto male quello che e' successo, molto bene pero' quello che sta facendo la procura. E' chiaro che e' una situazione che va raddrizzata rapidamente perche' era nell'aria che c'era qualcosa che non andava". "Queste indagini hanno portato a scoprire una serie di questioni che sono ovviamente un problema per la nostra citta' e per il nostro Paese. Quindi grande attenzione a quello che sta succedendo", ha concluso Sala.