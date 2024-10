Inchiesta ultrà, slitta la testimonianza del capitano del Milan Calabria





Slitta la testimonianza del capitano del Milan Davide Calabria, nell'ambito dell'inchiesta milanese sugli ultrà di San Siro che il 30 settembre scorso ha portato a 19 arresti, azzerando i vertici della curva Nord interista e della Sud milanista. Il difensore rossonero doveva comparire oggi a Milano, sarà invece ascoltato nei prossimi giorni. Come riferisce Ansa, stando agli atti dell'inchiesta di Polizia e Gdf, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, Calabria nel febbraio 2023 avrebbe incontrato Luca Lucci, capo degli ultras rossoneri e ora in carcere, in un bar a Cologno Monzese. Ieri l'audizione del vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti. Mentre non risulta al momento in agenda un'audizione per Fedez.