Inchiesta vendita Milan: scattano perquisizioni in Lussemburgo

La sede lussemburghese di Project Redblack, la società con cui il fondo Elliot controllava indirettamente il Milan prima della cessione a RedBird di Gerry Cardinale, è stata perquisita su rogatoria della Procura di Milano che indaga sulla vendita del club con le ipotesi di reato di appropriazione indebita, ostacolo alla vigilanza della Covisoc e bancarotta.

La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, trova conferma in ambienti giudiziari milanesi. Nel fascicolo sono iscritti come indagati due ex consiglieri del Cda di Project Redblack, Jean Marc Mclean e Daniela Italia, sostituiti lo scorso 10 febbraio da due veicoli societari lussemburghesi.