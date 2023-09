Incidente a Brescia, tir giù dalla scarpata: disperso il conducente

Risulta disperso il conducente di un tir che è finito in una scarpata con il suo mezzo questa mattina a Marone, in provincia di Brescia lungo la provinciala 510. L'uomo avrebbe cercato di evitare l'impatto con una vettura, riferisce Sky Tg24. Il mezzo ha sbandato ed è finito giù per una scarpata per 60 metri, dopo aver scavalcato la sottostante linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, ricoperta di detriti. Il tir ha finito la propria corsa contro una roccia. L'incidente ha causato lunghe code sulla strada, bloccata anche la circolazione ferroviaria.