Incidente nel Comasco: muore il 23enne Simone Negri, grave un 26enne

Incidente nel Comasco: muore nello scontro il 23enne Simone Negri

Poco prima delle 23 di ieri sera un gravissimo incidente tra due auto ha coinvolto quattro ragazzi che tornavano da una serata fuori. L'impatto, avvenuto sulla provinciale 639 che collega Como e Lecco, è costato la vita al 23enne Simone Negri. Ricoverato in codice rosso anche un altro ragazzo di 26 anni mentre gli altri due, ricoverati con diversi traumi, non sono in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente, avvenuto all'altezza di Eupilio, non è ancora chiara, alla base potrebbe esserci l'eccesso di velocità o una manovra azzardata di una delle due auto. Sul posto i carabinieri del Radiomobile di Como.

Simone, il ricordo della fidanzata su Instragram

Simone Negri, nato a Erba, in provincia di Como, viveva a Cesana Brianza nel Lecchese. La sera dell'incidente era alla guida della Clio che si è scontrata con una Ford Focus. Nel violento scontro, sia lui che il 26enne sono rimasti incastrati nelle lamiere delle due auto. Sono stati liberati dai vigili del fuoco ma Simone ha perso la vita in seguito alle ferite riportate. Come riporta Repubblica, Mercoledì 20 dicembre avrebbe festeggiato il suo ventitreesimo compleanno. Il messaggio della fidanzata Lucrezia su Instagram: "“Amore, in questa notte un incidente mortale ti ha portato via. Io non ho parole e non ho più un filo di forza per realizzarlo. Ti amo tanto e non doveva succedere tutto questo, non doveva succedere a te”.