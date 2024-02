Incidente: auto travolge ciclisti, un morto e un ferito grave

E' di un morto e un ferito in prognosi riservata il bilancio dell'incidente avvenuto a Pessano con Bornago, nel Milanese. Due ciclisti di 67 e 56 anni sono stati travolti da un Opel Agila, guidata da un ragazzo di 21 anni, residente nel Pavese, che pochi istanti prima ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro il guardrail lungo la Strada provinciale 215 in direzione Caponago.

Prognosi riservata in pericolo di vita per uno dei feriti

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione di Carugate. Per il 67enne non c'e' stato nulla da fare e i paramedici hanno dichiarato il decesso in loco mentre l'amico di 56 anni e' stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda. E' ricoverato in prognosi riservata in pericolo di vita per un grave trauma cranico. Il 21enne, risultato negativo ai test preliminari per alcol e droga, e' indagato a piede libero per omicidio stradale.