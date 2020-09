Milano

Martedì, 29 settembre 2020 - 08:06:00 Incidente con il monopattino: 54enne grave in ospedale Ennesimo grave incidente per una persona a bordo di un monopattino a Milano: un uomo di 54 anni finisce in ospedale

(Fonte LaPresse) Incidente con il monopattino: 54enne grave in ospedale Ennesimo grave incidente per una persona a bordo di un monopattino a Milano: un uomo di 54 anni e' stato portato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico dopo che e' caduto dal monopattino non lontano dalla fermata di Cimiano. L'uomo ha perso il controllo del mezzo ed e' caduto sbattendo la testa intorno alle 19. Sul posto, oltre al personale del 118 anche gli agenti della polizia locale. La vittima dell'incidente stava tornando dal lavoro verso casa, a Vimodrone. Avrebbe perso il controllo del monopattino mentre viaggiava sul marciapiede. Dall'inizio di giugno a metà settembre, a Milano, si sono contati 151 incidenti, 34 dei quali nelle prime due settimane del mese.