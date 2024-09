Incidente fatale per il pilota milanese Luca Salvadori, il team rivale si ritira per fargli vincere il titolo: "Campione per sempre"

Il mondo delle corse ha subito una perdita straziante con la morte di Luca Salvadori, pilota milanese di 32 anni, avvenuta durante una gara in Germania. Per onorare la memoria di Salvadori e il suo straordinario contributo al mondo del motorsport, il team Pistard ha deciso di non partecipare alle ultime due gare del National Trophy 1000. Questa decisione, annunciata dal patron Gianluca Galesi, ha come obiettivo quello di garantire a Salvadori il titolo che avrebbe meritato. Galesi ha espresso il suo dolore e ammirazione per Salvadori, sottolineando come, nonostante il pilota non possa più festeggiare, il team ha scelto di farlo vincere simbolicamente, celebrando il suo talento e dedizione.

L'addio a Salvadori: i rivali onorano un campione

Filippo Rovelli, diretto concorrente di Salvadori e attuale campione in carica, ha condiviso il suo tributo su Instagram. Rovelli ha descritto la rivalità sportiva come un momento di crescita e battaglia continua. Con grande rispetto, ha dichiarato che, non avendo più senso proseguire senza il suo rivale in pista, il titolo 2024 è dedicato a Salvadori. Le sue parole riflettono una sincera ammirazione per il talento e la grinta di Salvadori, sottolineando che, sebbene avrebbero dovuto competere ulteriormente, ora il campionato è dedicato a lui, celebrando il suo merito e l'amicizia che li legava.

Chi era Luca Salvadori: un pilota e creatore di successo

Luca Salvadori, figlio del noto produttore milanese Maurizio Salvadori, era non solo un pilota talentuoso ma anche un influente creator e youtuber con mezzo milione di follower su Instagram e quasi 600mila iscritti su YouTube. La sua carriera è iniziata nel 2009 nel Campionato Italiano Velocità, e, nonostante le sfide e le stagioni di crescita, aveva raggiunto un significativo successo nelle competizioni di Stock 600 e Superstock 1000. Salvadori aveva debuttato nel Motomondiale con Pramac Racing nella MotoE, e aveva partecipato a gare in strada, dimostrando il suo amore per il motorsport anche nelle competizioni più pericolose. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo delle corse e tra i suoi numerosi ammiratori.