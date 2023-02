Incidente frontale, un morto e un ferito grave

Una persona morta e un'altra gravissima in ospedale. È il tragico bilancio di un incidente stradale che ieri sera ha coinvolto due auto nel Milanese. Si scontrate frontalmente sulla strada provinciale 183 per Ozzero. La vittima è deceduta sul posto mentre il sopravvissuto è stato portato in elicottero all'ospedale San Carlo. Sul posto i soccorritori di Areu e i vigili del fuoco di Milano.