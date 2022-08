Incidente in un cantiere in centro a Milano: grave operaio 64enne

Incidente al cantiere di un parcheggio in via Borgogna, vicino a San Babila. Attorno alle 14 un operaio di 64 anni è caduto da oltre due metri rimediando un forte trauma cranico. L'operaio si chiama Nicola Lobaccaro, ed è nato a Gravina di Puglia. Sarebbe precipitato in una buca realizzata per gli scavi del parcheggio. E' stato soccorso dal 118 con automedica e ambulanza e trasportato intubato e in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano dove si trova in prognosi riservata. Sul posto anche vigili del fuoco e Polizia locale.

Uil: "A 64 anni un operaio non dovrebbe essere in cantiere"

"A 64 anni un operaio non dovrebbe essere in un cantiere": lo ha affermato il segretario generale della Uil Milano Lombardia, Enrico Vizza. "Cosa non ha funzionato nel cantiere? L'operaio ha compiuto un volo di circa 10 metri nel vuoto, dov'erano le imbragature? Sono state attuate tutte le misure di formazione, informazione e di coordinamento nel cantiere? Non posso che ribadire con fermezza a nome di tutta la Uil Milano Lombardia che sono necessari piu' ispettori del lavoro e piu' controlli, maggiori presidi e una maggiore formazione di tutte le maestranze sia che si tratti di cantieri e opere pubbliche sia che ci si trovi di fronte ad appalti privati", sottolinea, in un comunicato, Vizza. "E non trascuriamo nemmeno l'eta'. A 64 anni questa persona era ancora in un cantiere. Quindi oltre a presidi, controlli e formazione servono interventi immediati sulla previdenza anticipando la pensione ai lavoratori che fanno lavori fortemente usuranti", conclude il sindacalista.