Milano, filobus si scontra con auto passata col rosso: 13 feriti

Incidente in viale Scarampo: filobus si scontra con auto passata col rosso



Questa mattina un filobus della linea 90 di Milano si è scontrato con un'auto che passava all'incrocio fra via Serra e via Scarampo a Milano. Nell'urto tredici persone sono rimaste contuse, nessuna sembra in modo grave. Secondo una prima ricostruzione fatta da Atm, il bus stava passando con il verde, quando l'auto proveniente dalla destra avrebbe attraversato l'incrocio con il semaforo rosso.



Sul luogo dell'incidente sono subito arrivati i soccorritori del 118 insieme alla polizia locale che sta accertando la dinamica esatte dello scontro.