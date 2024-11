Incidente mortale sulla Milano-Meda tra un'auto e un furgone: la vittima è un 56enne

E' tragico l'incidente avvenuto intorno alle 7 di mattina di giovedì 11 novembre sulla SS35 Milano-Meda; nel tratto tra Cesano Maderno e Seveso, in direzione nord, si sono scontrati un'auto e un furgone andando entrambi a incastrarsi con il guardrail, per cause ancora in fase di accertamento. A bordo della vettura viaggiava un 56enne, che non è sopravvissuto allo schianto.

I soccorsi

I presenti hanno subito allertato i soccorsi e si sono precipitati sul posto i mezzi del 118, due ambulanze e un'auto medica. Necessario è stato l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza che hanno dovuto utilizzare divaricatore e cesoia per rimuovere la portiera per raggiungere la persona all'interno della vettura. Purtroppo per l'uomo non c'era già più nulla da fare. L'altra persona coinvolta, un 30enne, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Desio. La polizia stradale ha effettuato i primi rilievi, raccolto le prime testimonianze e cercato di ricostruire la dinamica, per accertare anche le eventuali responsabilità dell'incidente. Inevitabili i disagi al traffico.