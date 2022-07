Incidente nel Bergamasco: gravi donna e bambino

Grave incidente questo pomeriggio a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, dove un bambino di quattro anni e una donna, mentre erano a piedi, sono stati travolti da un furgone. A causa dell'impatto i due sono stati scagliati a 15 metri di distanza, riportando gravi ferite. Lo fa sapere in una nota l'Azienda regionale di emergenza urgenza, intervenuta con elisoccorso, automedica e due ambulanze.

Bambino trasportato in codice rosso dall'elisoccorso

Il bambino è stato trasportato in codice rosso dall'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con un trauma cranico commotivo e uno a una gamba. Codice rosso anche per la donna, portata in ambulanza nello stesso ospedale, con una commozione cerebrale. Sul luogo dell'incidente, in via Carletti 19, sono presenti anche vigili del fuoco e carabinieri.