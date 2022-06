Incidente per Blanco: rinviate alcune date estive. VIDEO

Incidente per Blanco: rinviate alcune date estive

"Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo... (ora sto bene). La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno, vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno, spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo". Lo scrive Blanco su Instagram pubblicando una foto in cui è in un letto di ospedale ma rassicurando i fan. "Per lo stesso motivo - scrive l'artista bresciano poi in una storia su Instagram - non sarò presente ai Tim Summer Hits di Roma del 23 giugno e recuperiamo e ci vediamo il 1° luglio a Rimini. E non riuscirò neanche il 25 per la festa di Radio Deejay. Chiedo scusa.Vi voglio bene"