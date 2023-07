Incidente per la scorta di La Russa: scontro con un mezzo dei pompieri

Il suv della scorta di Ignazio La Russa - come riporta il Corriere della Sera - si è schiantato, intorno alle 10.30 di lunedì 24 luglio, all'incrocio tra via Castel Morrone via Gustavo Modena. L'auto avrebbe sterzato a destra per evitare l'impatto con un mezzo dei vigili del fuoco, colpito comnunque sulla parte sinistra.

La Polizia sta procedendo ai rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente. Il suv della scorta di La Russa avrebbe avuto il semaforo verde ma il mezzo dei pompieri aveva le sirene spiegate.