Incidente stradale su A9 nel Comasco, grave un ragazzo di 12 anni

Incidente stradale su A9 nel Comasco, un ragazzo di 12 anni

Grave incidente sull'autostrada A9 all'altezza del Comune di Cadorago, nel Comasco. I vigili del Fuoco riferiscono che sei persone sono state coinvolte. L'autostrada e' stata chiusa in direzione sud per i rilievi e messa in sicurezza. Sul posto sono intervenute l'elisoccorso, 4 ambulanze, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Il ferito più grave è un 12enne, trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, in arresto cardiocircolatorio. Gli altri feriti sono una 39enne che ha riportato un trauma all'addome, trasportata all'ospedale di Legnano, una 16enne, apparentemente illesa e portata in ospedale per accertamenti, una 56enne che ha riportato trauma all'addome, alla schiena e a un braccio, portata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como, e un 52enne, conducente di una delle auto coinvolte nell'incidente, portato in codice verde al Sant'Anna di Como per un trauma al braccio.