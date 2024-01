Incidente sul Garda, in appello niente sconti di pena

La corte d'appello di Brescia ha confermato le condanne per Patrick Kassen e Cristian Teismann, i due turisti tedeschi che il 19 giugno 2021 a bordo del loro motoscafo Riva travolsero di notte una barca a motore sulla quale erano fermi nelle acque del lago di Garda Umberto Garzarella, 37 anni, e Greta Nedrotti, di 24 anni, entrambi morti. Gli imputati avevano chiesto l'assoluzione. Non hanno ricevuto nemmeno un minimo sconto di pena.

Incidente sul Garda, imputati: vogliamo chiedere perdono

Quattro anni e 6 mesi per Patrick Kassen che era ai comandi del motoscafo e 2 anni e 11 mesi per Cristian Teismann, proprietario del Riva. Proprio quest'ultimo poco prima che i giudici in mattinata si ritirassero in camera di consiglio aveva chiesto e ottenuto di parlare in aula per chiedere scusa. "Quello che è successo e stata una tragedia terribile e da questa non si può tornare indietro. Anche noi abbiamo due bambini e la perdita di un figlio e imperdonabile. Ma voglio che voi sappiate che il signor Kassen e io vogliamo chiedere perdono. So che non potete accettare queste scuse ma forse ciò potrà succedere in futuro", aveva detto.