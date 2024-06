Incidente sul lavoro, schiacciato da mezzo agricolo: muore 18enne

Un ragazzo di 18 anni e' morto dopo essere stato schiacciato da un pezzo di un macchinario agricolo che si e' staccato. L'incidente mortale sul lavoro e' avvenuto intorno alle 9.40 nell'azienda Bassanetti a Brembio, nel Lodigiano.

Incidente sul lavoro, carabinieri per verificare la dinamica dell'incidente

Un altro ragazzo di 20 anni non coinvolto direttamente nell'infortunio e' stato trasportato in codice verde all'ospedale di Codogno. Sul posto oltre il personale del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e l'Ats.