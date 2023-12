Incidente sulla Superstrada per Malpensa: un 22enne perde la vita

Tragedia sulla Superstrada 336 per Malpensa: alle 2 di questa notte nel tratto che attraversa il territorio di Castano Primo (Milano) tra gli svincoli Buscate Nord e Castano Nord in direzione aeroporto un giovane di 22 anni è morto in un incidente stradale. Come riporta Ansa il 22enne viaggiava insieme a due amici, di 20 e 19 anni. L'auto si sarebbe schiantata contro la massicciata. Le cause dell'incidente sono al vaglio degli agenti della polizia stradale immediatamente intervenuti insieme ai vigli del fuoco. Sul posto anche ambulanze, automedica e elisoccorso: per il giovane non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Grave uno degli amici trasportato dall'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.