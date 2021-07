Incidente sul lavoro: 68enne morto schiacciato nel Milanese



Un uomo di 68 anni e' morto mentre lavorava in un'autofficina a Peschiera Borromeo, nel Milanese. L'episodio e' accaduto intorno alle 14, in Strada comunale della Bellaria. Dalle primissime ricostruzioni sembra che sia rimasto schiacciato. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza, ma i soccorritori del 118 hanno constatato il decesso in loco senza neanche riuscire a stabilizzare la vittima per il trasporto d'urgenza in ospedale. Sulla dinamica dell'incidente sono al lavorogli agenti della Polizia locale di Peschiera Borromeo.



Stando a quanto ricostruito, Gian Pietro Rota, 68 anni, di Paullo, titolare di una ditta di autotrasporti, e' morto schiacciato dal pianale di un grosso carro attrezzi mentre stava scaricando un furgone fuori dai cancelli dell'autofficina Eurocar, nella strada comunale della Bellaria a Peschiera Borromeo. Dai primi accertamenti degli agenti della Polizia locale, si ipotizza un cedimento improvviso del pianale. Tuttavia, al momento dell'incidente non era presente alcun testimone che possa confermare con certezza la dinamica. Il corpo della vittima e' stato scoperto alle 14.10 da alcuni operai di passaggio che hanno immediatamente allertato i soccorsi che pero' non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del 68enne.



