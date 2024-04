Incidenti sul lavoro: si ribalta escavatore, muore operaio 39enne

Un operaio di 39 anni è morto in un incidente mortale sul lavoro a Laglio, in provincia di Como. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo era a bordo di un piccolo escavatore che si e' ribaltato, forse a causa del terreno fangoso, schiacciandolo. L'incidente e' avvenuto durante un intervento di pavimentazione stradale in una strada molto stretta.

Incidenti sul lavoro, dinamica dei fatti in corso di accertamento

Nonostante i soccorsi l'operaio è deceduto poco dopo l'incidente. La dinamica dei fatti è in corso di accertamento. Sul posto, oltre ai pompieri, erano presenti i sanitari del 118, i carabinieri e il personale dell'Agenzia di tutela della salute.