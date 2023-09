Incidenti, moto contro albero: muore 19enne nel Bresciano

Un giovane di 19 anni è morto questo pomeriggio a Rovato nel Bresciano a causa di un incidente stradale. Dalla prima ricostruzione si sarebbe schiantato in moto contro un albero in via Bocchetto all'altezza del civico 17 in frazione Sant'Anna.

L'incidente sarebbe avvenuto alle 17.06. Il decesso del giovane è stato constatato sul posto dove sono intervenuti i soccorsi di Areu con elicottero, automedica, ambulanza e polizia stradale.