Incidenti: scontro tra auto su statale lago Como, 5 feriti

Lungo la strada statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" il traffico e' provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, a causa di un tamponamento avvenuto in prossimita' della localita' Nuova Olonio, a Dubino (SO). Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli ed ha causato il ferimento di cinque persone. Sul posto e' presente il personale di Anas, le Forze dell'Ordine e il 118 per la gestione della viabilita' e per il ripristino della circolazione nel piu' breve tempo possibile. Lo comunica Anas in una nota. Iscriviti alla newsletter