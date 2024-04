Incidenti stradali: coda su A4 per scontro tra mezzi pesanti

Incidenti stradali: coda su A4 per scontro tra mezzi pesantiù

Un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti ha causato rallentamenti sulla A4 Milano-Brescia, formando una coda che e' arrivata fino a 8 km. L'incidente, avvenuto nel tratto compreso tra Brescia Ovest e Castegnato in direzione Milano, alle 5.30, e' stato risolto dopo qualche ora. Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 2 km di coda, in diminuzione, in direzione Milano.