Incidenti stradali: schianto tra scooter e monopattino a Milano. Feriti tre giovani , grave un 19enne

Schianto tra scooter e monopattino a Milano: feriti tre giovani , grave un 19enne

Nella notte tra martedì e mercoledì, un grave incidente stradale ha coinvolto uno scooter e un monopattino in corso Italia, a Milano. Tre ragazzi sono rimasti feriti nello scontro, avvenuto all'incrocio con piazzale Porta Lodovica, vicino alla Darsena. Due di loro, di 17 e 19 anni, viaggiavano su uno scooter, mentre il terzo, un 19enne, era su un monopattino elettrico. Quest'ultimo è il più grave: soccorso in condizioni critiche, è stato trasportato al Policlinico in codice rosso, intubato e in pericolo di vita. Gli altri due ragazzi sono stati ricoverati al San Carlo in codice giallo.

Indagini in corso sulla dinamica dello scontro

La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi e sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo i primi accertamenti, lo scontro tra il monopattino e lo scooter è stato "frontale laterale" dal lato sinistro. Il semaforo all'incrocio era attivo al momento dell'impatto, il che fa supporre che uno dei due mezzi potrebbe essere passato con il rosso, ma ulteriori verifiche sono in corso per chiarire i dettagli.