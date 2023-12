Incidenti sul lavoro: 14 dipendenti intossicati in ditta a Como

Incidenti lavoro: 14 dipendenti intossicati in ditta a Como

Una decina di dipendenti della ditta Tintoria Lariana sono rimasti lievemente intossicati a causa di una reazione chimica generatasi durante un travaso di acido cloridrico in un serbatoio. Secondo quanto riferito da Areu Lombardia, sono 14 le persone finite in ospedale, alcune con sintomi quali difficolta' respiratoria, tosse e mal di gola, altre asintomatiche ma tenute sotto osservazione secondo le linee guida in questi casi. Le sostanze fuoriuscite dall'impianto industriale sono candeggina e acido cloridrico. In totale sono stati valutati dal personale sanitario 23 presenti al momento dell'incidente.

L'intervento di soccorso

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia locale. Presenti anche un mezzo di coordinamento maxiemergenze Areu, un'automedica, un'auto infermieristica e sei ambulanze. Le operazioni di bonifica e ricostruzione dell'evento sono in corso. Ai residenti della zona che lamentavano la percezione di odori anomali e' stato raccomandato di tenere chiuse le finestre.