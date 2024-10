Incidenti sul lavoro: cade dal tetto di una ditta, gravissimo titolare di attività nel Milanese

Dramma nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre a Mazzo di Rho, nella Città metropolitana di Milano. Un uomo di 75 anni, titolare dell’azienda Nastritalia, è precipitato da un’altezza di circa 8 metri, riportando gravi traumi. L'incidente è avvenuto presso il capannone dell'azienda specializzata nella produzione di nastri adesivi per diversi settori industriali, tra cui calzature e pelletteria. Le prime ricostruzioni indicano che l'uomo è caduto dal tetto della struttura, subendo un pesante trauma cranico, oltre a ferite agli arti superiori e inferiori.

Intervento immediato dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 con elicottero e ambulanze, mentre le forze dell'ordine e l’Ats hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Il 75enne è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso e intubato, all'ospedale San Gerardo di Monza, dove versa in condizioni critiche. Allo spaventoso episodio hanno assistito la moglie del titolare, di 77 anni, e una dipendente di 54 anni, entrambe sotto shock ma non coinvolte fisicamente nell'incidente. Le forze dell’ordine, insieme all'Ats, stanno conducendo accertamenti per determinare le cause e le responsabilità del tragico infortunio.