Incidenti sul lavoro: operaio muore sepolto in uno scavo

Grave incidente sul lavoro in un cantiere di Ponteranica, in provincia di Bergamo, dove un operaio di 50 anni ha tragicamente perso la vita. L'episodio si è verificato intorno alle 11:14, quando un muro ha ceduto, seppellendo l'uomo all'interno di uno scavo. Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori, tra cui elisoccorso, ambulanze e vigili del fuoco, non c'è stato nulla da fare per salvare la vita del lavoratore, la cui salma è stata rinvenuta già priva di vita. Le forze dell'ordine e l'Agenzia di Tutela della Salute sono ora impegnate a indagare sulle circostanze di questo tragico evento.